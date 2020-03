rodatges a manresa

La nòmina de produccions audiovisuals que estan descobrint Manresa com una ciutat propícia per portar-hi els seus rodatges va creixent. La darrera, com ahir avançava aquest diari, la del premiat Daniel Monzón, que convertirà el juny la capital del Bages en el plató de l'adaptació cinematogràfica de la novel·la de Javier Cercas «Las leyes de la frontera». La Film Comission de l'Ajuntament de Manresa, nascuda el 2011 per iniciativa de l'Associació del Festival Internacional de Cinema Negre de Manresa, va tornar a posar-se en marxa al final del 2016 per ajudar les productores a trobar localitzacions, a gestionar permisos i a fer-ne un assessorament. Tres anys després, la feina ha reportat a la ciutat, aproximadament, 1.300.000 euros en despeses de les productores en proveïdors, allotjaments, contractes de servei, restauració i taxes. I la constatació –en el rànquing de rodatges per ciutat– que Manresa s'enlaira en una activitat que fins fa quatre dies era residual. Cal tenir cura de la criatura perquè, sense fer soroll i amb una infraestructura mínima, es fa gran i s'ha de decidir si es vol que sigui una aposta de ciutat o un boom circumstancial.