Coronavirus en primera persona

Hi ha inquietud, fins a cert punt ben lògica, pels efectes del coronavirus arreu del món. No és una broma i l'impacte que es manifesta clarament a les borses mostra la transcendència global que ha tingut. També a l'esport es manifesta la preocupació i, amb bon criteri, s'ha optat per una suspensió de competicions i, en altres casos, per ajornaments o disputes a porta tancada en zones més afectades.



En tot cas, és aconsellable tenir mesura i no deixar-se endur per l'alarmisme. I crec que una aportació molt positiva és la que han fet en les últimes hores dos periodistes esportius que es van contagiar en la visita de l'equip de futbol del València a Milà amb motiu d'un partit de Champions. Amb normalitat, explicant com es troben, que estan ben atesos i que, almenys pel que fa a l'Estat espanyol, hi ha un sistema sanitari molt competent per fer front a un Covid-19 que és més perillós en persones que tenen patologies prèvies. Amb el seu testimoni, els companys valencians han fet una magnífica contribució, se'ls ha d'agrair especialment.



En les properes setmanes i mesos caldrà veure com evoluciona el coronavirus, si té més repercussions en tornejos o, fins i tot, si amenaça la celebració dels Jocs Olímpics de Tòquio del proper juliol que, ara per ara, es mantenen. Cal tenir molt clar que el més important de tot, per damunt dels títols i les medalles, és la salut. Aquesta batalla del coronavirus també es guanyarà; això sí, amb informació veraç.