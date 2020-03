De vegades la previsió de novetats literàries t'alegra els dies farcits de coronavirus, desfetes a Chamartín i desorientació política. Després de setze anys de silenci, la britànica Susanna Clarke es prepara per tornar aquesta tardor amb una nova novel·la, que avancen que es dirà «Piranesi», i que jo ja espero com les eleccions els socis del Barça. Clarke és l'autora d'una única novel·la, «Jonathan Strange i el senyor Nor-rell», publicada el 2004 i editada en català per Empúries poc temps després. La novel·la, una barreja de cròniques victorianes avant la lettre, una recreació en l'Europa napoleònica de la comarca tolkiana i un Harry Potter històric sense el punt Enid Blyton, és una deliciosa i mil·limetrada introducció de la màgia en la història, com si hagués estat una religió política. Strange i Norrell recuperaran la tradició perduda segles enrere de la màgia anglesa, capaç de moure de lloc Pamplona, derrotar Napoleó i tornar a la vida senyores de l'alta societat londinenca. Guanyadora del premi Hugo, la novel·la ha tingut la seva versió visual, però, tot i l'èxit (i, alhora, l'escassa publicitat), havia estat l'únic exemple del talent de Clarke. Ara torna. No sabem si aquests anys ha estat tramant un nou relat o paint la repercussió de la novel·la prèvia. Ja no serà sorpresa, però valdrà la pena perdre-s'hi una temporada.