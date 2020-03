aquí no passa res

La publicació per part d'aquest diari que la Generalitat no disposa de dades del trànsit al tram més crític de la C-55, el del Bages Sud, durant els anys 2017 i 2018, i possiblement tampoc no tindrà dades completes i rigoroses del 2019 –una informació aconseguida per la plataforma No Més Morts– té tots els components necessaris per provocar una forta reacció. És digne de generar una reacció que la Generalitat no resolgui un problema tan nimi en més de dos anys, i és digne de generar una reacció que el Govern mantingui les converses amb els agents polítics i socials del territori sobre la política (fins ara frustrada i frustrant) de traspàs de trànsit de la C-55 a la C-16 sense aclarir que, de fet, el resultat d'aquest traspàs el pot conèixer només de manera aproximada, perquè, de dades completes i rigoroses, no en té. És tot plegat digne d'una reacció... que no s'ha produït. Avui, per iniciativa d'aquest diari, recollim algunes veus que expressen sorpresa, decepció i, fins i tot, indignació. Això és tot. Ningú no ha demanat on correspon que es donin explicacions públiques i que s'exigeixin responsabilitats. No passa res. Així, no passarà mai res.