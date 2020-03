El club dels insultats

No poca premsa de Madrid (tres dels quatre diaris impresos) està cuinant una escudella de mal pair amb les sortides temporals de la presó dels condemnats pel procés. I per fer bullir l'olla re-corren a tota mena de trucs. Ahir, el diari ABC dedicava la portada a la imatge somrient Oriol Junqueras amb aquest titular: «Junqueras s'uneix al club dels 'indultats'». La paraula «indultats», entre cometes. Quan era jove em van ensenyar que les cometes es reserven per a les cites literals, i encara més en els titulars, on necessàriament han d'encloure una frase pronunciada o publicada per algú que s'identifica clarament. Però aquest «indultats» no consta que el digui ningú diferent del mateix diari. Ara bé, és fals que Junqueras hagi estat indultat, perquè el Govern no ha adoptat cap acord en aquest sentit, i perquè continua estant a la presó totes les nits i la major part dels dies. En realitat, el deixen sortir per treballar un 11% de les hores que té la setmana; el 89% restant se'l passa entre reixes. Si això és un indult, que m'ho expliquin. I com que no ho és, i ho sap, l'ABC posa la paraula entre cometes; així ho diu de totes maneres, a la primera pàgina, amb un artifici que no enganya ningú sobre les seves intencions. Com tampoc no enganya ningú quan situa el fet «quatre mesos després de la seva condemna», obviant que l'exvicepresident acumula 28 mesos de presó inclòs el temps de la preventiva, que compta per al compliment de la pena.



L'escudella barrejada indigesta no es limita a la premsa madrilenya, sinó que n'inclou molta de provincial, més una colla de polítics de dreta nacionalista, amb la col·laboració de l'estatutàriament imparcial fiscalia, quan utilitza el concepte de «tercer grau encobert» per a aquests permisos de sortida. Els tituladors ho pensen de veritat o també és llenya per mantenir l'olla en ebullició? El tercer grau significa anar a la presó només a dormir cinc nits a la setmana –de vegades, quatre. És a dir, passar entre reixes un 24% del temps. Amb aquesta sortida de treball Oriol Junqueras s'hi està, com hem dit, el 89% de les hores. Tant se val: de sortir sis hores tres cops per setmana els redactors de titulars i articulistes de l'escudella també en diuen «semillibertat», tot i que «semi» significa meitat i costa de veure l'equivalència entre meitat i onze per cent.



El dia que els concedeixin el tercer grau de veritat, com ho titularan? Espero poder-ho comprovar com més aviat millor.