coronavirus aquí

Per bé i per mal, tot el que arriba a Catalunya no tarda a arribar a Manresa. Amb el coronavirus també ha passat. Ahir es va fer oficial que un manresà de 47 anys n'està afectat, de manera lleu. Cal destacar que la persona en qüestió ha actuat com un ciutadà informat i conscient: va estar en contacte amb un valencià que va viatjar al Nepal i que ha desenvolupat una infecció greu; en notar que en tenia símptomes va trucar al 061 i va esperar que li fessin la prova a casa. Ara, sota control mèdic, li toca esperar. En les properes hores potser sabrem que també ha calgut aïllar persones que hi han estat en contacte. Ja ho veurem. Si les coses segueixen el curs esperable, aquest cas serà el primer, però no l'únic, ni a Manresa ni a la Catalunya Central. Abans que es manifestin símptomes es produeixen molts contagis que fan el seu curs i que tarden dies a aflorar. A Catalunya estem en aquesta fase. L'important és que, mentre no es descobreixen remeis, el nombre de casos es mantingui en xifres gestionables i que no es produeixi un col·lapse hospitalari total que impedeixi atendre bé els casos greus. Aquest és el veritable risc. Tots hem de col·laborar a evitar-ho.