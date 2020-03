Alarmats amb causa

No, el Covid-19 no és com un grip. Mata més i s'escampa més de pressa. Val la pena que ens ho fiquem al cap, i que el deure d'evitar l'alarmisme no ens porti a la indefensió.



El grip té una taxa de contagi d'1,3, és a dir, que de mitjana cada infectat el contagia a 1,3 persones. La mateixa taxa se situa entre 2 i 3 en el cas del Covid, i això vol dir que es propaga molt més de pressa si no es prenen mesures de contenció molt més contundents.



El grip comú té una taxa de mortalitat del 0,13%, mentre que la del Covid-19 ha arribat al 2% a Wuhan, la ciutat xinesa on va començar l'expansió. Fora d'aquesta zona la taxa és del 0,7%, però cal tenir en compte que ha arribat més tard i encara no ha causat tots els estralls de què és capaç. En el millor dels casos, és quasi cinc vegades més letal que el grip de cada any.



S'encomana més, mata més i no hi ha persones immunitzades perquè es tracta d'una infecció nova. Encara pitjor: s'han començat a detectar recaigudes en pacients que es consideraven guarits, el que fa témer que vèncer la malaltia pot no generar immunitat. Tot just se n'estan començant a conèixer les característiques, i encara que s'hi treballa intensament, la vacuna trigarà mesos a arribar.



No és la pesta negra, per descomptat, capaç d'una propagació imparable i letal en una proporció esgarrifosa. No és tampoc com el terrible grip del 1918, que va delmar la població europea ja afeblida per la Primera Guerra Mundial. Però la societat actual és molt més sensible que aquelles i menys disposada a la conformitat. Tenim les eines per veure a venir les epidèmies i exigim de les autoritats que no estalviïn esforços per evitar-les o aturar-les.



La gent del segle XIV no sabien el com i el perquè de la pesta. Ignoraven que la transmetien les puces de les rates, que viatjaven en vaixells. Ara identifiquem l'agent patogen, el famós coronavirus, i sabem que es transmet per la inhalació de gotetes d'aigua exhalades per un infectat. Tenim la informació necessària per contenir-lo, però l'eficàcia de les mesures és proporcional a la incomoditat i al destorb econòmic que causen. A Itàlia els ha calgut superar els tres mil infectats i el centenar de morts per tancar escoles i universitats. A casa nostra encara fem vida normal i els missatges són de calma, però quan es recomana celebrar esdeveniments esportius a porta tancada, els clubs no s'haurien d'entossudir en el contrari.