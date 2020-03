Canvi a Sant Fruitós

L'Ajuntament de Sant Fruitós, governat en minoria per Gent Fent Poble, ha reprès el procés d'aprovació d'un nou Pla General Urbanístic, que va quedar aturat ara fa un any per la imminència de les eleccions municipals i per la falta d'un acord suficient dels grups municipals. El grup de l'alcalde, Joan Carles Batanés, i el PSC, que li donava suport, van decidir amb bon criteri que els set regidors favorables al document no eren suficients per tirar endavant amb sis regidors en contra. Ara, Batanés torna a necessitar aplegar al seu entorn altres partits favorables per tal que el pla pugui tirar endavant amb un suport notòriament ampli, com correspon a quelcom tan important com les línies mestres del desenvolupament urbanístic del poble per als propers anys. Vista la situació política de l'Ajuntament, caldrà molta diplomàcia i moltes ganes d'acord per tal que això sigui possible. Gent fent Poble i ERC, el principal opositor, ni tan sols no es posen d'acord sobre la situació urbanística vigent a Pineda de Bages, com s'acaba de veure. Si Batanés vol tirar el pla endavant li caldrà enfocar el projecte d'una manera molt diferent de com ho va fer el darrer mandat.