La Cayetana, el rei emèrit i el sofà

La Cayetana ha estirat el coll aristocràtic abans de sentenciar que la ministra Irene Montero «és la dona més humiliada d'Espanya» perquè el seu marit, Pablo Iglesias, vicepresident del govern Sánchez, ha defensat el projecte de llei de llibertat sexual, que ha presentat aquesta setmana la ministra d'Igualtat.

La Cayetana ha aprofitat un acte dedicat a la celebració del Dia Internacional de la Dona per denunciar amb l'estil, el sil·labeig i el deix que la caracteritzen: «Si jo fos ministra d'Igualtat i el meu marit sortís, com mascle alfa, a defensar la seva femella de les critiques d'un col·lega de ministeri, l'enviaria a dormir al sofà. No em puc imaginar major humiliació, major condescendència, i per descomptat major masclisme». Valuosa aportació a la celebració del 8 de març.

Dijous al vespre, però, encara no havia aprofitat per reblar el clau de condemna de les humiliacions masclistes, sortint a defensar la dignitat de Sofia de Grècia, esposa del rei emèrit d'Espanya, Juan Carlos de Borbon: acabava de publicar-se la notícia que el pare del rei Felipe hauria donat 65 milions a la senyora Corinna Larsen (nom de soltera), diuen que en gratitud pels favores prestados tot el temps que havia exercit d'amant, i la Cayetana ni piu. «Com és que la Cayetana feminista -podria preguntar Carles Porta en un hipotètic capítol de Crims dedicat al tema- no ha condemnat la humiliació patida durant anys per la reina Sofia?». «Sembla mentida que Cayetana, una dona amb antecedents de sang blava, no hagi aprofitat per defensar la dignitat de Sofia, dona abans que reina...», remataria el periodista/director de la sèrie d'èxit actualment a la televisió.

De fet, com que la protegida aznariana només deu llegir la premsa fidel al règim monàrquic, podria haver-li passat per alt la notícia, perquè no la van destacar gaire, precisament. I els mitjans que ho van fer, no deuen ser de lectura obligada per a la portaveu del PP i amics. Com tampoc es deuen haver mirat –dit sigui de passada– el vídeo difós per Octuvre.cat sobre els personatges que fan rutllar el Tribunal de Cuentas i l'utilitzen per condemnar a la misèria econòmica els dirigents de l'independentisme. «Santa ignorància que ho dissimula tot!», proclamaria l'avi Rufí. Als defensors del sistema que va plantofar el franquisme, ja només els queda fer com si plogués. Passar de tot i de tots.

Ara diu que la fiscalia anticorrupció ha demanat informació als col·legues belgues per saber què hi ha de cert en això dels 100 milions que hauria cobrat Juan Carlos I per afavorir el contracte de l'AVE a la Meca, i el desviament d'un part de la morterada al compte de la Corinna. La periodista que ha publicat l'afer al diari suïs Tribune de Genève, avisa que el possible delicte de blanqueig de diners prescriu el 2023. Però, qui sap si en aquest tema la inviolabilitat del càrrec també fa irresponsable el rei emèrit? Seria una bona manera de comprovar que «la justícia és igual para todos», tot i que, sincerament, no és previsible que hi hagi un «a por él!» alliçonador. La Cayetana els ha assenyalat el camí: als mascles alfa se'ls envia a dormir al sofà. En fi, Cayetana al marge: bon Dia internacional de la Dona!