Cada dia, i avui més

El Dia Internacional de la Dona ha adquirit durant els dar-rers anys un paper destacat com a aparador de la lluita per la igualtat de gèneres. Avui, dues manifestacions a les nostres comarques, una a Manresa i una a Berga, juntament amb una gran quantitat d'actes, faran visible que l'aparició d'una nova consciència feminista té una forta presència a casa nostra. Aquesta consciència emergent és el principal motor d'un canvi imprescindible, essencial, que té unes dimensions que sovint costen de mesurar. El predomini social, cultural i econòmic de l'home, el que coneixem com a model patriarcal, ha regit la humanitat durant mil·lennis, i ho fa encara: aquí en bona part i com sempre en bona part del planeta. Els progressos realitzats al món occidental són encara palesament insuficients, però ja constitueixen un salt endavant que, mirat amb perspectiva històrica, sorprèn per la seva velocitat i profunditat. Tanmateix, tot el que s'ha avançat és encara una victòria molt parcial i molt insuficient. Fins i tot en les societats més avançades la dona és objecte de minorització i víctima de conductes violentes. Cal recordar-ho cada dia, i avui, de manera especial.