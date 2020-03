Fa uns anys el govern del Sr. Rajoy pretenia criminalitzar la solidaritat amb els refugiats. El PP volia introduir canvis a l'article 318 bis del Codi Penal, que imputava com a delicte ajudar persones immigrants en situació irregular. La reforma d'aquest article pretenia castigar penalment (amb presó fins a tres anys) els ciutadans que ajudessin persones de fora de la Unió Europea a entrar a l'Estat espanyol. Aquest avantprojecte del PP criminalitzava la solidaritat i l'ajuda humanitària.

No cal dir que aquests canvis en l'article 318 bis entraven en contradicció amb l'article del mateix Codi Penal, en el qual es fa explícita l'obligació de totes les persones d'ajudar els qui es troben desemparats i en perill. La reforma d'aquest article també era del tot incoherent amb la Constitució Espanyola i amb els Tractats Internacionals dels Drets Humans, com van denunciar en el seu moment Càritas i Justícia i Pau.

I és que l'ajuda humanitària i la solidaritat no poden ser penalitzades, quan aquesta assistència és moguda per sentiments d'hospitalitat. A més, aquesta reforma era una perversió, una immoralitat i una nova forma d'apartheid, precisament contra aquells que viuen situacions de vulnerabilitat.

Ara s'està reproduint l'hostilitat envers els refugiats a la frontera de Grècia, que el PP pretenia legislar. La «civilitzada» Europa hauria d'estar atenta a allò que demana el profeta Isaïes: «Trencar les cadenes injustes, desfer els lligams, deixar lliures els oprimits, acollir els pobres que no tenen casa» (Is 58:6) i també: «Si hi ha algun pobre enmig teu, no endureixis el cor ni tanquis la mà al germà pobre; al contrari, obre les mans i presta-li tant com necessiti». I el llibre del Deuteronomi afegeix: «No facis injustícies als forasters» (Dt 24:17). I el Levític: «Quan un foraster residirà amb tu al vostre país, no l'explotareu. El foraster que resideix entre vosaltres us serà com un dels vostres i l'estimaràs com a tu mateix» (Lv 19:33-34).

Davant d'aquesta actitud d'Europa, immoral, insolidària i antievangèlica, cal retrobar unes relacions més fraternes. Per això el P. Josep M. Soler, abat de Montser-rat, ha demanat «una nova cultura fonamentada en l'humanisme, que torni a donar a la societat els valors que han sostingut i han fet prosperar la dignitat de les persones i la convivència veritablement democràtica».

Com als fariseus, «amants dels diners» i que «es mofaven d'ell», també avui Jesús interpel·la els polítics i els governs d'Europa: «Vosaltres sou els qui us feu passar per justos davant de la gent, però Déu coneix els vostres cors; perquè allò que és excel·lent entre els homes, és detestable als ulls de Déu» (Lc 16:14-15).

¿Europa defensa l'hospitalitat per sobre de l'hostilitat o l'hostilitat enfonsarà l'hospitalitat? ¿Caldrà recordar als governs europeus aquelles paraules del bisbe Hélder Câmara, «El crit dels oprimits, és la veu de Déu»?