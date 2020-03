la marquesina

Hi ha coses que signifiquen molt encara que siguin poc importants. Berga és l'única capital de comarca sense estació d'autobusos perquè la Generalitat no ha tingut cap pressa i perquè l'Ajuntament de la ciutat ha estat incapaç d'aclarir on ha d'anar. I mentrestant, els busos continuen fent parada al baixador de tota la vida, en un lloc inadequat i sense serveis. L'únic que caracteritzava l'existència del baixador era un simple voladís que protegia més o menys de la pluja fins que una ventada se'l va endur fa cinc anys. Des de llavors, hi ha a la paret els ferros rovellats que servien de suport de la peça que va sortir volant i qui no es vulgui mullar quan espera el bus ha d'entrar al bar, on es venen els bitllets. Si té problemes de mobilitat no pot fer-ho perquè el local no és accessible. Els ferros a la paret durant cinc anys i la gent a la intempèrie han estat l'estampa de la impotència de l'Ajuntament de Berga. Ara, per fi, s'ultima la construcció d'una marquesina. Cinc anys per fer una marquesina. I els ferros encara hi són. No és res vital, però és la millor representació de la manca de govern que Berga arrossega des de fa anys.