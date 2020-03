Herois a la natura

Aquest dimarts al diari publicàvem l'enèsima imatge de brutícia llençada per incívics en plena natura, aquest cop entre el Xup i Salelles.

Hi pot haver residus que vagin a parar a la natura per accident, altres que poden ser fruit d'algun descuit més o menys imprudent, però quan l'acumulació és tan important com la que es veia a les fotos i, a sobre, bona part de la merda és la runa d'una o diverses obres, amb tassa de vàter inclosa, la cosa ja passa de mida.

Fa uns mesos, un cap de setmana vaig cobrir com un grup de voluntaris convocats per Decathlon netejaven un petit tram de la riera de Rajadell i la seva ribera. Vaig quedar al·lucinat del que va sortir d'allà: ampolles de plàstic, de vidre, runa i sorprenentment una bombona de butà entre una gran varietat de residus. Fa dues setmanes, a Sallent, arran de la riuada del gener, també van fer una neteja de l'entorn del Llobregat d'on va sortir una tona de brutícia.

Veient això, no em puc estar de sentir-me orgullós de veure que hi ha autèntics herois que per tenir un medi ambient millor no tenen manies per embrutar-se les mans per retirar la merda que en ple segle XXI homes i dones de les cavernes no han tingut cap mena de mania per treure-se-les de sobre llençant-les al primer lloc que han trobat.