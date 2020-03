el preu provincial

Qui pensi que la creació de regions o vegueries realment dotades de sentit polític i administratiu –i no simples intermediàries burocràtiques com ara– és una vel·leïtat de quatre romàntics, hauria de demanar als professors de la Cerdanya què opinen del tema. El fet que les vegueries encara no hagin aconseguit omplir-se de continguts que continuen en mans de les províncies fa que la divisió de la Cerdanya en dues províncies diferents (Girona a la banda de Puigcerdà, Lleida a la de Bellver) talla pel mig l'àmbit natural de treball dels professors cerdans, que volen treballar o bé a la Cerdanya (est o oest, tant se val) o, si cal, al Berguedà, la comarca amb la qual estan més ben comunicats. Volen, però no poden. L'adjudicació de places eventuals obliga a triar Girona o Lleida, de manera que un mestre pot anar a Bellver o a Mollerussa, o a Puigcerdà o Sant Feliu de Guíxols, però si tria Puigcerdà no serà Bellver i viceversa, i en cap dels casos no anirà al Berguedà. És un absurd que interfereix en el funcionament racional de la gestió de la plantilla de professors. I que encara sigui així no és només culpa del govern de l'Estat.