C-55, una carretera amb les ales tallades

Hem començat una setmana, com acabàrem l'anterior, amb nous accidents a la C-55, res de nou per desgràcia. En tenim quasi diàriament, però els que només comporten danys materials, aquests no es comptabilitzen, no surten a les estadístiques. Tampoc les retencions, ni les hores perdudes de feina, ni l'empobriment que comporta a la comarca.

Però la setmana l'hem iniciat amb més ferits: un de greu dilluns i dos més dimarts, dels quals no en sabem la gravetat. Han transcorregut 70 dies d'aquest any 2020 i ja hi ha hagut una trentena de ferits a la C-55, alguns de greus i altres de lleus. Quantes persones hauran tingut un accident a la C-55 en acabar l'any?

L'any passat 2019, l'evolució de l'accidentalitat a la C-55 en el seu tram sud va comportar: 1 víctima mortal, 8 ferits greus i 120 ferits lleus, a més dels múltiples accidents sense víctimes. Per a alguns potser només són números i estadístiques, però per als afectats i les seves famílies és patiment, i per a la resta d'usuaris de la carretera la por de si en seran els següents.

A banda de l'accidentalitat, que sí que ens en van donar les dades el Servei Català de Trànsit, no sabem des de l'any 2017 els vehicles que circulen diàriament per aquesta via, com molt bé va explicar aquest diari en la seva edició del 4 de març passat i, per tant, tampoc no sabem els vehicles de gran tonatge que hi circulen, però tenim la sensació que han augmentat en nombre i també en grandària, en una carretera cada dia més encongida amb la perillositat que això comporta.

També tenim un tram molt perillós, un lloc on s'ha produït força accidents amb uns revolts perillosos. Ens referim al tram de Monistrol-Can Gomis-Aeri de Montserrat, ara en obres per implantar-hi un «petit tram» de l'anomenat 2+1. Unes obres que es van iniciar el mes de juny del 2018, amb un termini inicial previst d'acabament de 9 mesos, però per modificacions i noves actuacions recollides en el projecte, l'11 de març del 2019 es va produir un allargament del termini d'acabament de l'obra de 13 mesos i 11 dies, que finalitza el proper dia 30 d'abril del 2020. Acabaran aquestes obres en la nova data, o anirem a una nova pròrroga?

L'amplada de carrils, vorals i sobrevorals serà l'adient? Estarem davant d'una nova ratera? Per quin motiu la conselleria de Territori va argumentar i explicar a aquest diari, el mes de novembre passat, que el retard en l'acabament de les obres era conseqüència que «en la fase que es troba l'obra s'hauria de procedir a l'asfaltatge del tram, la instal·lació de la mitjana i fer tots els acabats, essencialment la pintura i senyalització. Però el fet que ja s'hagi escaigut en uns mesos freds (i en un tram molt obac) fa que ara no sigui convenient fer-hi l'asfaltatge». Per què no diuen la veritat? Per què no diuen que el març del 2019 (data en què haurien d'haver-se acabat les obres) van ampliar el termini 13 mesos més?, per tant l'asfaltatge i el factor climatològic no tenien res a veure en el retard. Mai res clar en tot el que fa referència a la C-55, com també respecte a la C-16, ningú demana explicacions i dona per bona qualsevol excusa. Tothom calla i amaga el cap sota l'ala!