El dia 15 d'octubre és el Dia Internacional de la Dona Rural. La primera vegada que es va celebrar aquest dia internacional va ser el 2008, dia que va ser establert per l'Assemblea General de les Nacions Unides fruit del debat, la demanda i el moviment feminista i camperol que començava a agafar embranzida en aquella època.

La trobada que es va celebrar el dissabte 7 de març a la Seu d'Urgell estava prevista per a aquell dia. Coincidint amb la sentència del procés es van aturar tots els actes institucionals previstos per a aquella setmana. Atès que el diumenge 8 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona, va semblar adient posposar aquella jornada per a aquesta setmana dedicada a visibilitzar en tots els àmbits el món femení.

Per tot això, s'ha celebrat a la sala d'actes del Consell Comarcal de la Seu d'Urgell la Trobada de Dones del Món Rural de l'Alt Urgell i la Cerdanya. Aquesta trobada té com a objectiu fer visible la contribució de les dones a la millora econòmica, empresarial i cultural de les àrees rurals; empoderar-nos per tenir representació a tots els espais de decisió i de debat del sector, i millorar la igualtat d'oportunitats de la dona rural. Va moderar la taula rodona la Núria Fontanet Colell, coordinadora del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació a l'Alt Pirineu i l'Aran. En un món on l'envelliment de la població és evident, les dones som l'esperança i les arrels dels pobles petits. Vam aprofitar aquesta trobada per fer un homenatge i un reconeixement a totes aquelles dones que ens han precedit: les nostres àvies i mares que al llarg de la història sempre han estat presents amb el seu treball i la seva saviesa. Veritables pals de paller dels pobles i les famílies, i a la vegada tan poc reconegudes.

Aquesta jornada ha estat la llavor que ha servit per compartir experiències, crear sinergies, aprofitar per valoritzar i fer pedagogia d'on surten els aliments, promoure productes de proximitat, ja siguin alimentaris o d'artesania, de projectes educatius, culturals, de cures... i ha quedat ben palès que juntes som més fortes que l'associacionisme és la base per compartir experiències, problemàtiques i solucions. Que aquesta primera trobada ha de servir per fer-ne d'altres ha estat una pluja d'idees molt enriquidora i totes ens hem emportat feina per fer.

Com a societat hem de donar valor a les tasques de les dones en el sector de la ramaderia, l'agricultura, el sector forestal... retenir el valor femení i donar oportunitats a les dones rurals que vulguin desenvolupar el seu projecte vital en aquest àmbit.

Per acabar la trobada, el grup Diàdona (Associació de dones acordionistes i percussionistes del Pirineu) van amenitzar un aperitiu musical ofert per Menja't l'Alt Urgell.

Moltes gràcies a totes les dones que heu fet possible aquesta trobada.