Reobrir persianes

ANavarcles, l'Ajuntament ha posat en marxa una línia d'ajuts per incentivar l'obertura de locals comercials que ara mateix estan tancats, sobretot al nucli antic. El consistori facilita subvencions per cobrir una part del preu del lloguer durant un temps limitat (sis mesos) a aquelles persones que obrin un nou establiment comercial o de serveis, o als qui que reobrin un comerç tradicional (d'abans del 1990), en aquest cas amb un import més elevat. No és pas el primer, ni segurament no serà l'últim Ajuntament de casa nostra que emprèn mesures d'aquest tipus. La qual cosa és, precisament, simptomàtic d'una crua realitat. Els pobles perden teixit comercial, i el que queda tendeix a allunya-se dels nuclis antics. I el fet que haguem ja associat la paraula «comercial» a la paraula «teixit» fa encara més simptomàtica i trista aquesta progressiva pèrdua. Les botigues no són només nuclis econòmics. Són espais que generen dinàmica local, cohesió i intercanvi social. En definitiva, que donen vida. Quan s'abaixa una persiana es perd molt més que un comerç.