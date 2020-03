Ja ho preveia la setmana passada l'amic i columnista Pep Garcia en aquestes pàgines, estem fotuts i confinats. El coronavirus o Covid-19, a mi m'agrada més el nom científic perquè el virus de la corona ja fa segles que a Catalunya l'estem patint i encara no ens n'hem lliurat, ens està oferint l'oportunitat d'aturar-nos i pensar; ara que tenim temps hauríem de reflexionar sobre un altre virus molt més preocupant i potent que, aquest sí, podria ser el causant dels nostres últims dies: el virus de la ignorància.

Aquest fa tremolar de debò, aquest és el que deixa al descobert tota la estupidesa humana incontrolada que portem dins; si no és per culpa d'aquest virus no es pot explicar com hi ha líders de partits de tots els colors, persones que ens manen i amb molt poder, capaços de dir aberracions com que el govern s'encomana a la ciència, en lloc de treure de les esglésies el sant cristu gros en processó, que és el que farien molts d'ells; o que el que vol el professorat és tenir quinze dies de vacances, com ha deixat anar el president de Castella-la Manxa encomanant-se a la misèria intel·lectual; mentre que els que tenim dos dits de seny ja no sabem a què encomanar-nos davant de tanta indigència moral i de pensament.

El virus de la ignorància és el culpable que estiguem buidant supermercats i omplint bars com si ens convidessin a una sessió afterhours del contagi; que milers de ciutadans de zones altament afectades, que ningú ha pres la decisió de tancar, agafin el cotxe per fugir cap a indrets que d'aquí a uns dies veuran augmentar els seus índexs de contagi; que per allà baix es torni a l'edat mitjana confiant en què la Setmana Santa salvarà els seus cossos, perquè les animes ja se les han venut al fanatisme irracional.

Què, si no és el virus de la ignorància, ens priva d'entendre que cal fer una vida de distanciament social per minimitzar i alentir els riscos? Quedar-se a casa és un gest de responsabilitat social i, a més, hauria d'esdevenir una oportunitat per pensar-hi, posant en valor la sanitat i els serveis públics que tenim, aquells que anem privatitzant a marxes forçades mentre mirem cap a una altra banda i només ens preocupa si ens perdrem el partit de futbol, si ens fotran enlaire les vacances pagades o si podrem treure en processó la verge del Déu que els aguanta.

Si no som capaços d'apartar la mediocritat política i la xerrameca dels tertulians entesos en tot i experts de res per donar veu i tota la credibilitat als professionals del nostre sistema sanitari, és que estem contagiats per la ignorància, amb l'agreujant que l'aïllament intel·lectual no es cura amb uns dies de repòs. Tractem el Covid-19 amb tot el respecte que mereix i no deixem de combatre l'autèntic virus que pot enterrar la nostra societat actual... Poca broma.