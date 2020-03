El virus de Sánchez i Iglesias

Els diners estan nerviosos. Atemorits. Amb base científica o sense, l'economia mundial es contreu veloçment davant de l'avenç del coronavirus. Les borses s'enfonsen. Retronen els clarins de la recessió. Però l'infortuni no cau per igual sobre tot el món. Els fabricants de gel desinfectant no donen l'abast. Els productors d'alls manxecs i cordovesos multipliquen les exportacions gràcies al col·lapse de la competència xinesa. A la localitat basca de Zamudio, un petit fabricant de màscares d'alta protecció, Sibol, ha triplicat la producció. Fins al gener, tenia un únic torn de vuit hores; ara treballa 24 hores al dia en tres torns i sense existències.

Que d'una situació dolenta sempre es pot treure alguna cosa bona és una idea molt antiga. Ja és present a La Celestina, de Fernando de Rojas (1499), i més tard a Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán (1599-1604), i a El Criticón, de Baltasar Gracián (1651-1657). Juan Ruiz de Alarcón va escriure al voltant de 1630 una obra titulada No hay mal que por bien no venga. Els anglesos ho diuen a la seva manera: 'Every cloud has a silver lining'.

El Govern de Sánchez i Iglesias també ha extret un efecte beneficiós de l'epidèmia vírica. Involuntari, però beneficiós. La irresistible atracció que el coronavirus exerceix sobre l'atenció mediàtica ha permès a la coalició governamental sortir sense massa desgast d'una setmana horribilis que ha encadenat crisi, contradiccions i disputes. El xoc per la llei de llibertat sexual ha sigut el més greu i ha deixat una bretxa oberta entre els vicepresidents Iglesias i Calvo. Sense el virus, la projecció pública de la crisi (i, per tant, la crisi en si mateixa) hauria sigut sens dubte molt superior.

Sánchez i Iglesias van acordar personalment la reconducció. Tots dos comparteixen l'alleujament que la ferida no hagi pres les dimensions públiques que podia haver assolit. La comissió de seguiment de la coalició es reunirà la setmana que ve per escenificar la pacificació segellada a la cúpula. Una nova iniciativa governamental culminarà, probablement abans, la posada en escena.