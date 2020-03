necessitats d'avui

El Govern francès ha dictat una ordre de confinament a casa de les mateixes característiques que l'aprovada pel Govern espanyol, i es declara disposat a fer-la complir. Com que aquest tipus de declaracions segueixen un estàndard internacional, les activitats que es consideren excepcions i que permeten als ciutadans sortir al carrer són gairebé idèntiques. Tanmateix, França presenta dues peculiaritats. En primer lloc, cadascú es pot autoritzar a ell mateix a sortir conforme compleix les condicions previstes i amb un document signat per ell mateix. Naturalment, és tan fàcil mentir així com oralment. Però a França una signatura pel propi honor deu pesar. Fa pensar. La segona diferència és que es permet sortir a córrer o caminar com a activitat esportiva, sempre sol i a prop de casa. Segurament el confinament estàndard va ser definit molt abans de la societat hiperesportiva en què vivim avui, en què córrer o caminar és, per a milers de persones, una condició ineludible per tenir bona salut física i psíquica. Molt més imprescindible que la perruqueria. França dicta un confinament més modern. També fa pensar, i potser el Govern espanyol ho podria considerar.