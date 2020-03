el que havia de venir

Hi haurà un moment per mirar retrospectivament, analitzar el que ha passat i demanar responsabilitats. Aquest moment no és ara. Ara és urgent dedicar totes les energies a resoldre els problemes que van sorgint en els dos fronts vitals: els hospitals, on es lluita desesperadament per disposar de llits especialitzats i personal per atendre els pacients en estat greu que hi arribaran en gran quantitat els propers dies; i les empreses, on milers d'empresaris i professionals fan mans i mànigues per mantenir tant com sigui possible l'activitat i reduir, així, la profunditat de la crisi econòmica que ens espera, i que confiem que sigui curta. Ara, tot això és l'urgent. Tanmateix, ja es pot apuntar que, quan sigui el moment, caldrà analitzar molt a fons per què s'ha menystingut tant les dimensions del que ens queia al damunt, fins al punt que ara calgui lluitar desesperadament per disposar de mascaretes i bates per al personal dels hospitals. Algunes coses es podien haver evitat amb una valoració correcta del que venia i amb una previsió adequada. Els pronòstics generalment acceptats i comunicats oficialment no suggerien tot això. Caldrà analitzar per què.