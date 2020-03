després del virus

El març de 1941, amb el virus nazi assolant Europa, Estats Units va aprovar una llei per ajudar la debilitadíssima Gran Bretanya. Alhora, dissenyava un pla per quan hagués guanyat una guerra en la qual encara no havia ni entrat i que tenia per objectiu desmuntar l?imperi britànic i convertir el dòlar en patró monetari mundial. El 1944, malgrat l?oposició de la vedette de l?economia del moment, Milton Keynes, el pla va ser aprovat a Bretton Woods. El gran poder sempre mira més enllà. Ara, mentre nosaltres mirem el virus, els estrategs de Xina i Estats Units estan mirant com alterarà el virus el balanç del poder. I Xina deu tenir un pla. O dos.