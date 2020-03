L'alegria de la llum

L'antiga litúrgia romana fa començar la trobada cristiana d'aquest diumenge, el quart ja de la Quaresma , amb una exhortació a la joia: «Alegreu-vos amb Jerusalem, feu festa, tots els qui l'estimeu... sereu alletats amb l'abundància dels seu consol.» Són les paraules de l'introit –entrada– que nosaltres també cantem encara que sigui amb un altre cant ben joiós perquè ens hem retrobat com cada diumenge.

I no es pot negar que enguany ens convé sentir unes paraules així, plenes d'ànim. El que ens toca viure ara sembla que ens convoqui al pessimisme. La salut, aquest bé tan i tan preuat, ens està provant amb una pandèmia que ens alarma i ens clou en nosaltres mateixos, internament, i a les nostres llars, externament. I cal que ho sapiguem fer no només per no ser contagiats, sinó per no contagiar els altres. Reclosos, no per egoisme, sinó per fer un servei.

I avui es proclama la joia de la llum. Sant Pau ho fa des de la fe: «germans, en altre temps vosaltres éreu foscor, però ara que esteu en el Senyor, sou llum. Viviu com els qui són de la llum». Cal aprendre a fer tot allò que «és llum», que il·lumina els altres, que és testimoni d'amor, de servei, de compartir.

I l'Evangeli ens explica la llarga història d'aquell home que havia nascut cec i, com diu Jesús, per culpa de ningú ni com a càstig de res, i Jesús farà que pugui veure-hi. No és per fer-hi gaires comentaris, em sembla. Cal seure en pau i llegir-lo pausadament i mirar de fer-se present a l'escena. Escoltar preguntes, retrets... «¿Tot tu vas néixer en pecat i ens vols donar lliçons?» ¿No ens ressona res a dins escoltant aquesta pregunta? Aquells eren els «savis i entesos» d'aquell temps, ¿són diferents els savis i entesos del món present? ¿I no creiem que tenim el risc de ser-ho? Pensem-hi. L'Evangeli es va escriure i es proclama per a nosaltres i és tan fàcil posar-se a la banda dels bons....!

«Si fóssiu cecs no en tindríeu cap culpa; però vosaltres mateixos reconeixeu que hi veieu...; per tant...». Demanem al Déu de la Llum que il·lumini la nostra mirada interior. Que sapiguem descobrir el Camí, i la Veritat i la Vida, i ho sapiguem compartir i proclamar amb el nostre viure.