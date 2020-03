Entristeix veure el Govern de la Generalitat difonent les mateixes fake news que el Partit Popular de Madrid i Andalusia, sobre les mascaretes, també sobre el confinament a la BBC.

El problema del desproveïment és global i tots els governs dels països afectats estan treballant per adequar la demanda el més aviat possible. Tot i així, el Govern central ja ha repartit més d'un milió de mascaretes. Aquesta situació, igual que els obstacles que ens anirem trobant pel camí, necessita la cooperació entre administracions i no la competència. Això no vol dir que no s'hagi d'exigir que tot el que afecta el material sanitari disponible se'ns expliqui, i es garanteixi la transparència en la redistribució i s'eviti més utilitzacions partidistes.

La guerra ha de ser contra el coronavirus i no contra administracions. Quan entendrem que al món hi convivim, sí, diferents cultures, organitzades per estats, nacions... però que som una sola humanitat? Que les pandèmies, com la crisi climàtica, ens afecten des del país més potent del món, com a estructura, fins a la més petita de les nostres poblacions?

Cada dia veig com la societat catalana demostra que ja està unida per guanyar el coronavirus i no es mereix veure el seu Govern actuant igual que Isabel Díaz Ayuso. Els aplaudiments de la ciutadania a les treballadores i treballadors públics de la salut, que lluiten al peu del canó, a les que conreen, distribueixen i serveixen els aliments, a les cuidadores de la gent gran... són els que marquen el camí.

Centrem-nos en allò que hem de fer des de Catalunya i fem-ho bé, i exigim a l'Estat i a Europa que també ho facin, però no creem falsos enfrontaments; sumem, cooperem i deixem d'entrar en la confrontació constant.

En aquest sentit, també és totalment irresponsable la decisió de Ciutadans d'haver portat el projecte de pressupostos al Consell de Garanties Estatutàries, endarrerint un mes la seva aprovació. És urgent l'aprovació dels comptes perquè impliquen un augment de 900 milions d'euros en Sanitat, 50 en Cultura i 26 en ajuts al lloguer, unes partides imprescindibles en la situació actual. El projecte, a més, aixeca el sostre de despesa en més de 3.100 milions respecte del 2017 i permet un millor ús del fons de contingència.

Cal actualitzar el projecte acordat amb un paquet de mesures que reforci el sector públic, que és el que ens protegeix davant d'emergències com l'actual, i que doti d'instruments aquells sectors que estan combatent el virus des de la primera línia. Entre les necessitats més destacades: reforç del Pla Nacional per a la Indústria amb nous recursos i el suport als autònoms, ja que la xifra prevista per a aquesta última partida, de 7,5 milions, queda molt curta. Augmentar la partida per a la Renda Garantida de Ciutadania per assegurar que, a diferència del que va passar amb la gestió de la crisi del 2008 i les retallades del govern d'Artur Mas, ara no quedi ningú enrere. Si s'aproven, es podran incorporar els 50 milions que arribaran de l'Estat amb els recursos per a les comunitats autònomes inclosos al pla de xoc anunciat pel Govern central, i també els 1.000 milions per reforçar el sector de la Salut al conjunt de les Comunitats Autònomes.

Pau entre pobles, lluita contra la pandèmia.