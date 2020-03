La resposta exemplar de Corea del Sud

Corea del Sud va aconseguir contenir l'expansió del coronavirus quan només en tenia registrats els primers 30 casos. No obstant això, el pacient 31 va resultar ser un «supercontagiador» que va encomanar milers de persones. Atès que el virus s'estén abans que la gent mostri símptomes, quan les autoritats es van adonar del problema el virus ja estava fora de control. En van pagar les conseqüències. Els seus esforços de contenció, no obstant això, estan donant fruits. A més, es realitzen tests a totes les persones i es deixen els casos oberts més temps, i és probable que el seu sistema sanitari no estigui col·lapsat.



Tant Corea del Sud (excepte per aquest «supercontagiador») com el Japó, Taiwan, Singapur, Tailàndia i Hong Kong han aconseguit contenir l'expansió del virus. Per què? Tots ells s'havien vist afectats anteriorment pel virus del SARS (sigles en anglès de la Síndrome Respiratòria Aguda Greu), van aprendre que la seva expansió podria arribar a ser viral i letal i s'ho van prendre molt de debò. Per això tots els seus gràfics, malgrat iniciar el seu creixement molt abans, ja no tenen una forma exponencial.