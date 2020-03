Esperança italiana

En una crisi global com la del coronavirus, l'escenari en què es desenvolupen els esdeveniments també és global, i un país anticipa el que li passarà a l'altre. Ahir es va produir a Itàlia una dada que és molt esperançadora per a nosaltres. Per segon dia consecutiu va baixar el nombre de morts i de nous infectats. Va ser una xifra encara altíssima, però inferior: cinquanta morts menys i 150 nous casos menys. El que fa terrible una epidèmia és que desencadena un efecte multiplicador indeturable. L'essencial és aturar aquesta multiplicació. Segons les dades d'ahir, a Itàlia aquest factor exponencial s'hauria desactivat. Això indicaria, per tant, que les mesures que es van aplicar ara fa dues setmanes han funcionat fins i tot abans que es dictés, ahir, la prohibició de qualsevol activitat productiva no essencial. Això no significa que la situació millori als hospitals: de fet, mentre hi hagi una gran entrada de casos nous, els malalts s'aniran acumulant i la situació continuarà empitjorant. Però en pocs dies millorarà. Si aquest és l'escenari a Itàlia, és previsible que a Espanya, amb unes mesures de confinament encara més estrictes, hagi de passar el mateix.