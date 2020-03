alto, certificat

Dilluns, onze de la nit. Control de la Guàrdia Civil a la Muralla, a Manresa. Els agents demanen on vas. L'actitud és correcta. Mostres el carnet del diari i et diuen que molt bé, que treballes al diari, però que com saben ells que vens de treballar; que has de portar un certificat que ho confirmi. I dius que això no és obligatori. Resposta de l'agent: jo el puc sancionar i després ja recor-rerà. Apunta el seu superior: l'autocertificat de la Generalitat és obligatori. Tot i així, passi; bona nit. Però no: no és obligatori. Se m'acuden moltes raons per les quals poden estar fent això. Però cap no és pròpia d'un estat de dret. Sortir a espantar la gent amb la pistola al cinturó és molt d'estat, però no de dret.