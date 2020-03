Lluitar per guanyar temps o perdre milions de vides

Alguns països, com Itàlia, França, Espanya i Filipines, han decretat dràstics confinaments de la població. Altres, com els EUA, Regne Unit, Suïssa i Holanda, han anat arrossegant els peus amb tèbies mesures. Els països tenen dues opcions: o lluitar amb força contra el virus ara mateix o patir una epidèmia massiva. Si trien patir l'epidèmia, centenars de milers de persones moriran. En alguns països, milions. I això ni tan sols eliminarà futures onades d'infeccions. Si lluitem amb força ara, frenarem les morts. Alleugerirem el nostre sistema sanitari. Ens prepararem millor. Aprendrem.



El món mai ha après tan ràpid sobre alguna cosa com ho està fent ara. I ho necessitem, perquè coneixem molt poc sobre aquest virus. Tot el que aconseguirem ara és una mica crític: més temps. Si triem lluitar amb força, la lluita serà abrupta inicialment, i després serà gradual. Estarem confinats setmanes, no mesos, i recuperarem gradualment les nostres llibertats. Segurament no tornarem a una vida normal de manera immediata. I en tot cas podrem fer-ho mentre tenim en compte la nostra economia.