Polèmica estèril

Polèmiques estèrils per Igualada amb un desastre sanitari sobre la taula. Per fregar-se els ulls i demanar 'desvotar-los'. Sisplau! No importa de qui és la decisió, importa actuar. Quan una zona concreta del país té un índex de mortalitat que supera els pitjors d'Europa, pitjor que el de Llombardia, necessita un confinament exprés, una ajuda extraordinària en protecció, metges i UCI, i arreglar tots els dèficits de prestació de serveis sanitaris que té. Necessita ser zona prioritària d'intervenció, no només de reclusió, poder fer test a tothom per aïllar casos. Ser més alemanys i menys italians. La polèmica agreuja la condemna; la no intervenció crea un dolor insolidari.