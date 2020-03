Antonio González Espinosa, un regidor de Puertollano, de la formació d'ultradreta Vox, va insultar –de manera més repugnant impossible– la presidenta de l'associació Al Amal, Nadia Otmani.

Què va dir-li? «Mentidera», «frau», «fastigosa»... i finalment: «Et mereixes el que et va passar».

Què li havia passat? Otmani va en cadira de rodes perquè el seu excunyat –quan ella intentava ajudar la seva germana dels atacs que el seu exmarit li estava infligint– li va disparar tres trets. Dos li van impactar al cap i el tercer, a la medul·la.

No es pot disparar a ningú, ni que sigui delinqüent. Ella no ho feia pas. Però ell, el delinqüent, sense tenir consciència de ser-ho (per allò d'aquella cultura d'entendre la dona com una possessió i un ésser inferior), la va deixar impossibilitada per a la resta de la seva vida. No és bona una societat que permet que els delinqüents abusin i els innocents hi perdin.

Al delinqüent van caure-li nou anys de presó, però als dos anys ja campava fora reixes emparant-se en un segon grau. Que n'és d'arbitrària la justícia espa-nyola! Quan la justícia precisament l'únic que no pot ser és ser injusta! És el que té la falta d'educació i de valors amanits amb un supèrbia desfermada i creure's assistit per una impunitat divina. Senyal inequívoca d'una ideologia equivocada. Equívoc que ni s'albira perquè d'on no n'hi ha, no en pot rajar.

Per acabar d'empitjorar-ho, Ortega Smith, en un acte del Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència contra les Dones, va ser tan mesquí, per la supèrbia, la impunitat, la falta de valors, la ignorància de no entendre l'equívoc... que va reclamar «un pacte contra el silenci» de les dones que maten homes i dones. L'Ortega S., a part de ser molt perniciós per a la societat en la que ens obliga a conviure, es veu que també va faltar a la classe on li haurien pogut explicar què és un tant per cent. I saber que hi ha moltes dones mortes en mans d'homes i, sortosament, molts pocs homes en mans de dones.

Otmani li va recordar que no es pot fer política amb la violència de gènere. La mala educació del dirigent de Vox –que hauria d'estar a la cua de qualsevol activitat pública però que el seu país li permet estar al Congrés– no va ser capaç de res més que girar-li la cara mentre ella parlava.

Aquest fet va desfermar una campanya de Vox per desacreditar Otmani. I d'aquí varen sortir els odiosos comentaris del regidor González.

Quina mena de malformació humana pot portar algú que vulgui estar al capdavant d'un consistori a fer culpable una víctima? La resposta és decebedora: la major part –vull creure que no tots– dels afiliats a Vox.

I és que si la bondat és la millor qualitat a cultivar personalment, hauria de ser exigència mínima no fer ostentació de maldat quan es cobra per càrrec públic. Cap constitució hauria de permetre-ho!