L'UME entra en acció

La declaració d'estat d'alarma ha comportat, immediatament, l'entrada en acció de l'exèrcit en les tasques d'ajuda i suport a les accions sanitàries,per erradicar el coronavirus. La primera unitat que ha entrat en servei ha estat l'UME (Unitat Militar d'Emergències), que es troba en alerta permanent per actuar en qualsevol moment i en qualsevol lloc del territori nacional.

Per als no degudament informats sobre aquesta unitat, em permeto resumir el seu historial i comprovar el grau d'eficàcia i encert en la seva creació i en el seu funcionament.

L'UME fou creada, per acord del Consell de Ministres de data 7 d'octubre del 2005, a iniciativa del president socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Va entrar en funcionament l'11 d'abril del 2006, amb l'objectiu d'intervenir en casos de greu risc, per catàstrofes, calamitats públiques i altres que aconsellin la seva activació.

Els efectius humans de què disposa són els següents: 3.063 militars procedents de l'Exèrcit de Terra, 247 militars procedents de l'Exèrcit de l'Aire, 76 militars procedents de l'Armada i 41 militars procedents de cossos conjunts.

Així, doncs, disposa d'un total de 3.427 efectius humans, amb un moderníssim equipament, en matèria de vehicles, sistema de comunicacions i estructura funcional. I té, a disposició, elements rellevants de material aeri i nàutic, en funció de les necessitats.

L'UME està desplegada en 7 bases fixes, però amb una capacitat immediata per cobrir qualsevol punt del territori on aparegui una emergència.

Les bases fixes son: base aèria de Torrejón de Ardoz (Madrid), base aèria de Morón (Sevilla), base de Bétera (València), base aèria de Saragossa, base de San Andrés de Rabanedo (Lleó), base de Las Palmas i base de Tenerife.

En els 14 anys d'existència ha mostrat una enorme eficàcia i rapidesa en actuacions tan variades com extinció de grans incendis, inundacions, terratrèmols, i ara mateix, en lluita contra la pandèmia del coronavirus.

Aquesta unitat és similar a algunes d'existents en països com Canadà, EUA, França, Japó, Mèxic i Suïssa, i són diversos els països que estan estudiant la seva estructura i funcionament per copiar-la i implantar-la a casa seva.

Pocs dies després del desplegament de l'UME, han entrat en servei altres unitats dels tres exèrcits, per tal de suplir o complementar les tasques de la resta de cossos de seguretat de l'Estat, les CA i ajuntaments.

Altres mesures preses han estat les de destinar les indústries farmacèutiques militars a la producció de productes essencials com paracetamol, gels antivirus i altres materials de primera necessitat. Igualment, han habilitat espais per destinar a hospitals de campanya o per acollir persones sensesostre, entre moltes altres actuacions , com desinfeccions en equipaments essencials i estratègics.

Aquesta mobilització general permetrà comprovar la seva idoneïtat i eficàcia, i potser farà veure a algunes alcaldesses (com de Barcelona i Girona) que tenir estands de l'exèrcit als salons d'Ensenyament està plenament justificat. La carrera militar és tan útil i necessària com moltes altres al servei de la societat.