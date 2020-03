Els efectes de la pandèmia sobre el sistema sanitari es mostren cada dia amb més cruesa. El nostre concepte de benestar social ens havia donat uns paràmettres d'atenció sanitària que han saltat pels aires en 15 dies. La conselleria de Sanitat, que dirigeix la igualadina Alba Vergés, ha canviat aquesta setmana tot el sistema de funcionament de la primària i l'atenció hospitalària per establir un nou model d'emergència, d'extrema emergència, un dibuix que mai no havíem vist, que mai no havíem imaginat. La situació és extraordinària per moltíssimes raons i circumstàncies, però, davant la malaltia i la mort, se'ns presenta com a la primera prioritat. La població es mostra comprensiva fins i tot davant decisions severíssimes com no poder acompanyar els éssers més estimats en el tram final de la vida, o no poder ser al costat de persones malaltes. Però la duresa dels dies farà que cada dia hi hagi menys comprensió davant de totes les proves que demostrin que no s'ha actuat correctament, ja sigui en la previsió o en la solució dels problemes. Les compres fracassades de material fan posar les mans al cap i generen inseguretat allà on caldria màxima competència.