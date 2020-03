La gran majoria

Entrem en la tercera setmana de confinament, ara amb l'afegit que s'atura tota la activitat econòmica essencial, i de les moltes conclusions que es poden extreure d'aquesta extraordinària aventura col·lectiva, una d'elles és que la immensa majoria de la població ha reaccionat amb un encomiable esperit cívic. Les xifres de persones multades per intentar saltar-se el confinament poden ser altes en termes absoluts, però en termes relatius són molt baixes. En el seu moment es va considerar insolidari que molta gent (però poca en termes relatius) anés a les segones residències fa dos caps de setmana, però aquells dies encara no s'havia aprovat l'estat d'alarma, que va entrar en vigor un dilluns, i aquest cap de setmana la caiguda del trànsit a les carreteres ha estat de més del vuitanta per cent. Quan els ciutadans s'han format una idea plena de la magnitud del problema, la immensa majoria ha respost amb responsabilitat i enteresa; potser la por hi ha ajudat una mica, però això no treu que el civisme s'hagi imposat de forma aclaparadora. Això dona als ciutadans dret a exigir als seus dirigents una gestió a l'alçada. Les properes setmanes sabrem si han donat la talla.