No ens ho vam creure

El positiu de Fernando Simón, l'epidemiòleg en cap del ministeri, l'home de les celles a les rodes de premsa, demostren un cop més que no ens ho vam acabar de creure fins que van començar a saturar-se els hospitals. Fins llavors va funcionar el «no n'hi ha per tant». I encara funciona: només cal treure el cap a la finestra per veure com se succeeixen les conductes imprudents, fins i tot entre els qui ens han de donar exemple.

Hemeroteca - Tanta gent s'ha equivocat tant que ningú no té legitimitat per enfilar-se als podis de la veritat revelada. Quan tot s'acabi serà il·lustratiu recuperar les declaracions de polítics i experts, què deien abans del catacrac, en quin moment van deixar de receptar vida normal i profilaxis de constipat.

Complicats – Ras i curt: s'ha ajornat un dia l'aturada d'empreses perquè el decret es va publicar a mitjanit, sense temps perquè els afectats el llegissin i estudiessin. I va anar tard perquè l'administració és plena de gent molt complicada. Les altres explicacions són comèdia.

Acusacions – Quan el Govern espanyol trigava a ordenar un confinament més dur l'acusaven de matar els treballadors obligats a desplaçar-se. Ara que ho ha fet se l'acusa d'ensorrar l'economia del país. Quan arribi l'hora del balanç se sumaran contra ell totes dues acusacions.

On eren? - Molts dels que ara es revolten contra l'ampliació del confinament tancaven la boca quan era reclamada per Quim Torra, Gabriel Rufián, els científics sotasignants d'Oriol Mitjans i un munt d'epidemiòlegs.



Impagats – A mesura que passen els dies augmenta la probabilitat que es posi en marxa una cadena d'impagats per esgotament de liquiditat malgrat les ajudes. Avui és final de mes.

Fronteres – Reiteren l'engany. Ministra Montero: «El virus no sap res de fronteres». Insisteixo: el virus no viatja sol, el transporten les persones, que sí que poden ser aturades a les fronteres. No els ho ha explicat el consell de savis que els assessora?

USA – No consola, però no estem sols. The New York Times: «El fet que del govern federal no hagi realitzat proves a gran escala a persones que podrien haver estat infectades ha fet perdre als Estats Units un mes en la batalla contra el coronavirus».

Baranes – Les baranes, mobles i paviments dels balcons i terrats no han estat mai tant nets, excepte als domicilis de les famílies que va tocar el pirandó per fer com els joves narradors del Decameró de Boccaccio: passar la pesta fora de la ciutat. La gent adinerada de Nova York, que són molt cultes, en diuen boccaccio-ing. Llegeixo que Camprodon està a vessar.

Crispetes – És diumenge i no hi se veure la diferència (les noies del supermercat sí que la noten). Per celebrar el sol esplèndid, agafo crispetes i surto al balcó per gaudir de la pel·lícula titulada «Veïns cridaners telefonen a tota la família amb les finestres obertes».

Vacances - Farem vacances, aquest estiu? Si quan arriba l'agost s'han aixecat les restriccions la mobilitat, aturarem el país quatre setmanes? No parlo dels que aquests dies treballen heroicament, sinó dels afectats pels ERTO, els botiguers tancats, els autònoms que no facturen, els espectacles, la lliga de futbol..., voldran recuperar el que puguin d'allò perdut.