Una oportunitat

Un cirurgià nord-americà, Maxwell Maltz, va concloure cap a final dels anys 50 que un cos amb una extremitat amputada tarda uns 21 dies a habituar-se a la nova situació. D'aquella descoberta n'ha sortit una altra teoria que diu que si ens entestem a repetir una rutina durant 21 dies seguits l'aconseguirem convertir en hàbit. Mite o no, el que ens demostra aquest confinament, que divendres arribarà al 21è dia, és que un altre model de societat és possible, que a les mans tenim les eines per reformular-ho tot, que moltes de les coses que creiem imprescindibles no ho són i que el treball, el temps lliure i l'estar en família es poden organitzar diferent. Alerta no ens hi acostumem.