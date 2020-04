Es parla de guerra i, efectivament, des del punt de vista de la medicina, ho és. En una guerra, els metges no surten al camp de batalla a separar els contendents, ni es llancen a perseguir els virus polítics que han iniciat el conflicte. No, en una guerra, els metges atenen ferits i certifiquen defuncions. És el que estan fent ara. Com poden. Medicina de guerra. Una medicina d'epidèmia seria una altra cosa: seria sortir al carrer a fer testos per buscar els focus que encenen el contagi, seguir-ne la pista i crear tallafocs. Això és el que haurien de fer, però no poden. No tenen ni el temps ni les eines perquè, com passa amb les guerres, tothom va calcular que no seria res.