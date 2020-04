Els Estats Units (i presumiblement el Regne Unit) estan a punt d'anar a la guerra sense armadura. Tenim màscares per a uns quants dies, pocs equips de protecció personal (EPP), no hi ha suficients respiradors, no hi ha suficients llits a l'UCI, no hi ha suficients ECMO (màquines d'oxigenació de la sang)... Per això la taxa de mortalitat seria tan alta en una estratègia de mitigació.



Però si un país aconsegueix guanyar una mica de temps, podrà canviar aquesta situació. Tindrà més temps per comprar tot l'equip que necessita per a una onada futura. Podrà augmentar ràpidament la producció de màscares, EPP, respiradors, ECMO i qualsevol altre dispositiu crític per reduir la taxa de mortalitat.



Dit d'una altra manera: no necessitem anys per obtenir la nostra armadura, necessitem setmanes. Fem tot el possible perquè la nostra producció funcioni ara. Els països estan mobilitzats. Les persones estan sent creatives, com l'ús de la impressió 3D per a peces de respiradors. Podem fer-ho: només necessitem més temps. Esperaries unes setmanes per aconseguir algun arma de defensa abans d'enfrontar-te a un enemic mortal? No sols necessitem equipament. Necessitarem treballadors de la salut com més aviat millor. On els aconseguirem? Necessitem capacitar persones per ajudar les infermeres, i necessitem treure treballadors jubilats. Si no ho fem, en qüestió de dies tot s'esfondrarà.