paraula de lama

Suposo que també a vosaltres se us han inundat els grups de whatsapp, no només de fakes i vídeos encoratjadors, divertits o esperpèntics, sinó també de frases que volen fer pensar. Entre l'allau que m'ha arribat, i que majoritàriament ignoro, n'he rescatat una del dalai-lama. Diu: «El que més em sorprèn de l'home occidental és que perd la salut per guanyar diners, després perd els diners per recuperar la salut. I per pensar ansiosament en el futur no gaudeix del present, per la qual cosa no viu ni el present ni el futur. Viu com si no hagués de morir mai, i mor com si mai no hagués viscut». Aquí la deixo, en un context en què salut i diners són al centre de la reflexió.