Els ciutadans estan espantats. El coronavirus és nou. Hi ha tant que encara no sabem com fer-ho! La gent no ha après a deixar d'encaixar la mà. Encara s'abracen. No obren portes amb el colze. No es renten les mans després de tocar el pom d'una porta. No desinfecten les taules abans d'asseure's. Quan tinguem suficients màscares, també podrem usar-les fora de l'àmbit del sistema de salut. En aquest moment, és millor reservar les màscares per als treballadors de la salut. Però si no fossin escasses, les persones haurien d'usar-les en la seva vida diària, la qual cosa fa menys probable que infectin uns altres quan estan malalts, i amb un entrenament adequat també redueix la probabilitat que els usuaris s'infectin. (Mentrestant, usar alguna cosa és millor que res).



Totes aquestes són formes bastant barates de reduir la velocitat de transmissió. Com menys es propagui aquest virus, menys mesures necessitarem en el futur per contenir-lo. Però necessitem temps per educar les persones sobre totes aquestes mesures i equipar-les. Sabem molt poc sobre el virus. Però cada setmana s'estan elaborant centenars d'articles nous. El món finalment s'uneix contra un enemic comú. Investigadors de tot el planeta s'estan mobilitzant per comprendre millor aquest virus. Les respostes clares sobre el que desconeixem del virus vindran d'aquí a setmanes, no d'aquí a uns quants anys.