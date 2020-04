Entristits

Ens entristeix la mort. Es fa més dura quan no som a temps d'acomiadar-nos o quan, com ara, ens neguen la darrera carícia a aquella persona que estimem, que hem estimat. La Covid-19 ha repartit, de cop, un onada de tristesa, una mena de tsunami que arriba al menjador de moltes famílies. És violent, aquest virus, i el farem culpable de la major part d'aquest dolor que comentàvem, però és inevitable demanar-se per què s'actua com s'actua respecte a les residències, respecte a les possibilitats mèdiques que s'apliquen o no a la nostra gent gran, o sobre polítiques de previsió, producció i adquisició de material per fer menys dolorosa la càrrega d'aquests dies.