informació pèssima

El Govern català, se suposa que amb la voluntat de poder oferir dades del dia en curs (i no pas, hem de suposar, amb la voluntat, simplement, de fer-ho diferent del Govern espanyol), va decidir facilitar les dades de l'evolució de la pandèmia a última hora de la tarda. En realitat, cada dia es faciliten passades les deu. Ahir, a les onze de la nit. Si això no és un intent de presentar-les a una hora que passin més desapercebudes, no se sap gaire què és. A més, s'ofereixen sense cap detall ni cap context. Xifres en brut. Només es desglossen les de l'Anoia. Al migdia, quan es fa la roda de premsa diària de la Generalitat, ni la consellera de Salut ni cap altra no contesta realment el que li pregunten, i no hi ha opció de repreguntar, cosa indiferent perquè, si n'hi hagués, continuarien contestant al seu aire. A Catalunya, per no saber, no sabem ni quants morts tenim perquè només compten els que han traspassat en hospitals i testats. Tota la resta, no. A Manresa potser són el triple dels oficials. En general, podrien ser el 50% més. No sabem ni la dada més bàsica. S'entén que les condicions són excepcionalment difícils, però només es pot dir que s'està fent molt malament.