Es diria Marshall?

Pla Marshall ha quedat com una marca. És un genèric, com Nocilla o Nescafé. Però quan es demana un pla Marshall de la UE per a la UE convindria no perdre de vista que aquell pla (que permetia als Estats Units restaurar un gran mercat i frenar la infiltració comunista) el finançava el país que acaparava dos terços de les reserves d'or mundials i una part similar del PIB. En canvi, el pla de la UE per a la UE sortiria (esperem-ho) de la màquina d'imprimir bitllets. És tan diferent, que hauria de tenir un altre nom. Ara, la traducció real d'un pla Marshall seria que injectés diners a Europa el país que té la major part del deute públic mundial. S'hauria de dir Mao-xal.