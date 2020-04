Igualada: dret a saber

Per raons de càrrecs de partit i de diputat, durant uns anys, he tingut estret contacte amb les comarques de la Catalunya Central. D'aquells temps he mantingut amics i contactes que, de tant en tant, m'informen sobre esdeveniments importants, com ha estat el cas del possible origen del focus a Igualada i municipis veïns, en el que forma la Conca d'Òdena.

Rebuda la informació, vaig esperar els resultats de la lògica i obligada investigació que qualsevol focus epidemiològic comporta per part de l'administració competent. En aquest cas, del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Varen anar passant els dies, i amb ells, cap explicació sobre l'origen del focus. Un focus, molt potent, en un lloc molt concret, sense ports, aeroports o altres infraestructures que puguin facilitar-ne l'origen.

Quan, finalment, molt tard, apareix l'informe oficial, es dona per conclòs que l'origen del focus havia estat una infermera, suposada viatgera que posteriorment hauria participat en un dinar d'homenatge a una professional de l'Hospital d'Igualada, en el qual haurien participat 80 comensals. Hores més tard, en una ciutat petita, tothom es coneix, la infermera, suposat origen 0 del focus, desmentia tot l'informe. Ni havia viatjat ella, ni cap membre de la seva família, ni havia format part dels comensals del dinar. El seu metge, hores després, confirmava que ella no podia ser l'origen del focus. Però, per a mi, el més estrany i incomprensible és que els autors de l'informe no haguessin parlat prèviament amb ella ni amb el seu metge. Com es pot fer un informe, amb conclusions, sense haver fet les comprovacions mínimes obligatòries?

Tot seguit, el Govern canvia l'informe i dona per vàlida l'existència de dos focus possibles, un, el reiterat dinar, i un altre de desconegut. I ja està. A partir d'aquí, no hem sabut res més en concret de l'origen del focus. I la pregunta és obligada. Com pot ser que d'un dinar en surti un origen d'un focus a l'interior del país? Qui era el portador o portadors? Quina ha estat la cadena de transmissió? Tot incident, i encara més si és greu, obliga a una investigació epidemiològica exhaustiva. S'ha dut a terme? Si s'espera, es podran obtenir dades amb un mínim de fiabilitat i validesa? La traçabilitat es manté? Moltes preguntes per a poques respostes.

Això em porta a una altra hipòtesi, que ha circulat, i circula, en una petita ciutat com Igualada, en què tothom coneix tothom, i tothom sap on han anat uns i d'on tornen els altres. Aquesta hipòtesi surt de la participació de prop de 50 persones (de diverses empreses) que haurien assistit a la Fira de Lineapelle de Milà (Itàlia) els dies 19, 20 i 21 de febrer, quan ja les autoritats estatals recomanaven extremar la prudència, i valorar assistències. I si de cas, a la tornada, comprovar que tot estava en ordre. Aquesta fira està dedicada a articles de pell, sintètics i tèxtils, i també altres empresaris d'altres autonomies hi varen assistir, si bé, a la tornada, els seus governs els varen recordar el deure de comprovar el seu estat de salut.

La mateixa informació exposa que alguns dels assistents a la fira varen formar part del grup de comensals del dinar abans esmentat, i aquest podria ser l'origen del focus. També s'hi afegeix una persona viatgera que hauria estat uns dies a Canàries, on es detectà un focus dies posteriors. Arribats en aquest punt, ens demanem, quin és l'origen real del focus? Com pot ser que transcorreguts tants dies no hi hagi un informe creïble i detallat? Com pot ser que en una petita ciutat membres de l'Ajuntament i membres del Consell Executiu de la Generalitat no fossin coneixedors d'aquest viatge? Com pot ser que no se'ls notifiqués la necessitat de comprovar el seu estat de salut? Com pot ser que no se'ls proposés iniciar una quarantena preventiva? Si no és aquest l'origen, quin és? Perquè sempre i en tot lloc, es necessita saber l'origen per evitar la seva repetició.

Tots tenim dret a saber. En primer lloc, els igualadins, i habitants de la Conca, però, a continuació, tots els catalans, oimés quan cada dia escoltem retrets del Govern de la Generalitat a la gestió del Govern central. Esperem respostes, esperem un informe seriós i fidedigne.