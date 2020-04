Mascareta vergonya

La manca de mascaretes d'alta protecció és un dels dèficits que han contribuït al contagi molt per sobre del normal dels professionals de la sanitat. La imprevisió en la disponibilitat de material de protecció és una taca negra en el balanç de les administracions autonòmiques i estatals. Al marge, les autoritats sanitàries en general han estat emetent missatges contradictoris des que va començar el problema, i no han deixat de fer-ho quan ja fa tres setmanes que estem sotmesos a confinament. La mascareta és útil? sí? no? quines? per a què? Ara, la Generalitat ens sorprèn amb la recomanació d'utilitzar-ne, cosa que també ha fet Protecció Civil. Sembla una broma. Si hi ha una evidència científica que no ofereix cap protecció ni fa cap funció útil anant pel carrer, per què aquest canvi de discurs? Poden posar-se d'acord sobre els usos per a les quals són útils i recomanables? I encara més important: on se suposa que s'han de comprar aquestes mascaretes recomanades, si no n'hi ha enlloc? De recomanar-ne l'ús al fet que les policies les exigeixin pel carrer (amb atribucions per fer-ho o no) hi va un pas. Els ciutadans ja en tenen prou amb el que estan passant. A més, no els maregin.