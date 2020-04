Estava desesperat. Va agafar prou diners i va baixar al carrer pregant que no hi hagués policia. Intentant no ser vist va arribar fins a darrere la fàbrica abandonada. L?home grenyut portava una jaqueta ampla tot i que no feia fred. S?hi va atansar i l?altre el va reconèixer com a client habitual, com a mínim els darrers dies. Es van saludar, li va donar els diners i de sota de la jaqueta va treure una bossa de plàstic amb la pols blanca. Sense dir res va girar cua. Tenia pressa. Un cop a casa es va posar mans a l?obra: 350 mil·lilitres d'aigua, 50 d?oli, vint grams de sucre, 6 de llevat, 10 grams de sal, 10 mil·lilitres d?anís, mig quilo de farina...