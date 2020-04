Fa temps que no veig «El pianista», la premiada cinta de Roman Polanski, però aquests dies de somnis intensos i fatigosos sovint em sobrevé una escena de la pel·lícula, quan el músic jueu W?adys?aw Szpilman, salvaguardat de l'horror per un oficial alemany, aconsegueix sortir del seu confinament salvador després de setmanes de reclusió forçada i temorosa. Em sobrevola la impactant imatge que descobreix Szpilman en tornar a veure la llum del dia, una Varsòvia en ruïnes i fumejant, ocupada pels soviètics que rellevaran els alemanys en la fustigació de Polònia. Com serà el que vam deixar allà fora abans d'aquest enclaustrament?