extubar la premsa

Els mitjans de comunicació són un pacient amb patologies prèvies i, en època de coronavirus, tothom sap a quin final condueix això. Entre tots hem aconseguit una societat cada vegada més i millor informada. Però a la vegada, el sector s'ha anat buidant de negoci per la marxa d'anunciants a altres plataformes i la negació del lector a pagar per un servei essencial, símptomes que ara s'han accentuat tot i que les audiències indiquen que som més necessaris que mai. És important que les administracions s'hi impliquin i arribin ajuts, no només als grans mitjans, sinó també a la munió de petites capçaleres que segueixen al peu del canó explicant allò que passa al món local.