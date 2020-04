Junts ens en sortirem

La pandèmia global de coronavirus és un episodi insòlit i extremadament dur que ens està posant a prova a tothom. Al sistema sanitari, que lluita en primera línia; a les administracions públiques, que hem de dirigir una resposta coordinada i acurada, especialment els ajuntaments, que som l'administració més pròxima a les persones, i a tota la població, en general, que hem de romandre a casa i confiar que superarem entre tots i totes aquesta complicada situació.

És una pandèmia global amb uns efectes locals, que estem patint directament, en primera persona, amb víctimes molt properes d'aquest maleït virus. El meu condol més sincer a totes les famílies de les víctimes. Sé que qualsevol cosa que us pugui dir no podrà consolar la pèrdua d'un ésser estimat, però desitjo que tingueu la força i els ànims per seguir endavant. Teniu tot el meu suport i escalf en aquests moments difícils, i em teniu a la vostra disposició per al que necessiteu. Per a mi, ho he dit aquests dies a les xarxes socials, és un dels moments més difícils com a alcalde.

És un moment dur. I fins que no frenem l'epidèmia i els contagis comencin a disminuir, tindrem moltes dificultats i sentirem dades esfereïdores.

Però alhora us he de dir que la vostra resposta, responsable amb el confinament, solidària amb els altres i compromesa amb el nostre poble, m'omple d'orgull i em dona força per lluitar cada dia i ajudar des de l'Ajuntament amb totes les eines que tenim al nostre abast.

Des del primer dia, ens hem preparat per adaptar l'estructura de l'Ajuntament a aquesta nova situació. L'objectiu és garantir els serveis bàsics i reforçar els serveis necessaris per fer front a l'epidèmia de coronavirus, dins les mesures de l'estat d'alarma, decretades per l'Estat espanyol, i de l'activació de la fase d'Emergència de Protecció Civil de la Generalitat.

Així, hem reforçat els serveis socials municipals per garantir els serveis que ja prestàvem i, alhora, suplir totes les mancances provocades per la situació d'emergència, en casos com les beques menjador, l'assistència domiciliària o la teleassistència.

També hem reforçat la neteja i desinfecció de carrers i places, i dels contenidors, especialment a les zones més sensibles a la propagació del virus.

I la Policia Local patrulla sense descans per informar de les restriccions a la mobilitat de les persones i per advertir de la importància de seguir les recomanacions de les autoritats, pel que fa al confinament.

A banda, també coordinem les accions amb el Departament de Salut per donar tot el nostre suport al sistema sanitari i en concret als centres sanitaris i també a les residències de Martorell. Hem de tenir plena confiança i donar tot el suport al personal sanitari, dels hospitals i centres d'atenció primària, i sociosanitari, de les quatre residències de Martorell. I agrair-los diàriament l'esforç titànic que estan fent.

Són els i les professionals que estan al peu del canó per lluitar contra el virus i ho donen tot, i més, per cuidar els nostres familiars i amics afectats.

En definitiva, estem intentant trobar una solució a cada problema que deriva d'aquesta epidèmia. És un problema sanitari, però també social i econòmic, que haurem de pal·liar entre tots, amb les administracions al capdavant.

Però això ja vindrà més endavant.

Primer hem de frenar l'epidèmia. I ho hem de fer junts. I ho hem de fer amb actitud positiva. Lentament, veurem que el confinament dona resultats i els contagis aniran baixant. Això no vol dir que ara ens haguem de relaxar: hem de seguir amb les mesures de confinament i aïllament social. La millor manera de contenir l'epidèmia és mantenir-nos units i complir el confinament.

És la suma de la solidaritat i la responsabilitat de tots i totes la que ens farà guanyar aquesta batalla contra el coronavirus. En aquest sentit, he de dir-vos que la vostra solidaritat i humanitat està sent espectacular. Hem rebut donacions de material i equips de protecció individual per repartir a centres sanitaris i serveis essencials. I més de 200 persones voluntàries treballen per cosir mascaretes i fer altres serveis de suport. La xarxa de voluntariat de Martorell segueix activa i us hi podeu sumar a l'adreça de cor-reu electrònic sap@martorell.cat i al telèfon 93 774 00 69. I igualment, tothom que pugui aportar material sanitari de protecció, que ho faci, serà benvingut perquè en seguim necessitant. A Martorell, ho estem fent bé. Hem de tenir el convenciment que, entre tots, vencerem aquest virus. Us demano que fugiu del desànim i seguiu confiant que junts farem possible que el coronavirus passi a la història i que al més aviat possible puguem tornar a la normalitat. Penseu en com us estimeu les vostres famílies, els vostres amics i amigues. I penseu que quan passi tot això ens podrem tornar a abraçar i fer petons, com sempre.

De fet, ho farem com mai.

Segur que d'aquest episodi en sortirem amb una lliçó ben apresa: apreciar i agrair molt cada moment que passem amb els nostres éssers estimats. I també tindrem temps per al record de les persones que ens han deixat. Un record com el que es mereixen.

Penseu, malgrat tot, en la gent que més us estimeu i digueu-los, si us plau, que en aquests moments difícils no podem defallir.

Digueu-los que, junts, ens en sortirem.