L'efecte de les mesures de confinament a Hubei

Aquest gràfic mostra els nous casos a tota la regió de Hubei (60 milions de persones) tots els dies des del 23 de gener. Recordeu novament que aquestes barres es refereixen als casos diagnosticats. En realitat, l'estadística de contagis reals (no els que detectaven les autoritats) s'havia desplomat molt abans.



Les mesures que van prendre van ser bastant similars a les que s'han pres a Itàlia, Espanya o França: aïllaments, quarantenes, les persones havien de quedar-se a casa tret que hi hagués una emergència o haguessin de sortir per comprar aliments. A més, es localitzaven els contactes, es realitzaven proves, s'habilitaven més llits d'hospital, existien severes prohibicions de viatge... No obstant això, a la Xina eren més estrictes que a Europa avui: per exemple, es limitava a una persona per llar els qui podien sortir de casa cada tres dies per comprar aliments. A més, la seva aplicació va ser severa. És probable que aquesta severitat aturés l'epidèmia més ràpidament, però és probable també que els bloquejos actuals a Europa tinguin un resultat similar, fins i tot si no és tan ràpid. Podem quedar-nos a casa unes setmanes per assegurar-nos que milions de persones no morin? Crec que podem. Però, l'efecte d'aquesta mesura depèn del que vingui després.