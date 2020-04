tests assegurats

La constatació que el nombre de nous casos va disminuint permet concloure que, efectivament, l'estratègia del confinament està funcionant. I cal tenir en compte que les xifres que estem veient avui són el fruit del tancament de fa dues setmanes, és a dir, d'abans que s'imposés l'aturada total que durarà encara tota una setmana. Els resultats més positius, doncs, s'haurien de veure la setmana que ve. Per tant, l'esforç enorme que està fent la societat, i l'esforç encara més gran que haurà de fer quan calgui viure lliures però en una economia desmantellada per la quarantena, està valent la pena. I amb la primera llum al final del túnel, arriben els primers plans de desescalada. El Govern espanyol està començant a plantejar un confinament més lleuger complementat amb proves diagnòstiques massives. Com a pla, està bé. Però també s'havia previst fer proves massives abans que l'epidèmia es descontrolés. Sánchez faria bé assegurant-se que, realment, tindrà els milions de proves necessaris i milers de persones per practicar-les, no fos cas que s'obrís la mà amb un aparell diagnòstic de fireta i calgués tornar a córrer.